Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково, передает 78.ru. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург-Калининград, возникла неисправность шасси.

Экипаж выполнил посадку в Пулково благополучно. Пассажиры временно будут размещены в терминале аэропорта и обслужены в соответствии с Федеральными авиационными правилами, — заявили в авиакомпании.

Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба. Новое время вылета будет объявлено позднее. На борту находились 75 человек, их обеспечат напитками и питанием.

Ранее санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей.

До этого прокуратура начала проверку после инцидента с изъятием детского питания в аэропорту в Иркутске. Во время предполетного досмотра сотрудники воздушной гавани потребовали у матери вылить молоко из детской бутылочки и забрали всю еду для малыша.