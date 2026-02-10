Зимняя Олимпиада — 2026
Мать летела шесть часов без еды для ребенка после досмотра в аэропорту

Сотрудники досмотра забрали детскую еду у пассажирки в иркутском аэропорту

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с изъятием детского питания в аэропорту, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. По словам пострадавшей, сотрудники службы досмотра потребовали вылить молоко из детской бутылочки и забрали всю детскую еду.

Инцидент произошел во время предполетного досмотра в Иркутске. Девушка также сообщила, что записала данные сотрудницы, отказавшейся пойти навстречу и назвать контакты начальства.

Шестичасовой перелет женщина с ребенком провела без специального детского питания, подчеркнули в ведомстве. Пассажирке пришлось кормить ребенка тем, что предоставила авиакомпания во время полета.

Иркутск
дети
аэропорты
досмотры
