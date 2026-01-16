Авиаэксперт оценил идею о едином размере багажа Авиаэксперт Гусаров: ввести единый размер багажа для всех самолетов невозможно

Идея ввести единый размер багажа нереалистична, рассказал 360.ru авиаэксперт, главный редактор AVIA.RU Роман Гусаров. Он отметил, что размеры багажных отсеков отличаются в зависимости от модели самолета.

Подобные инициативы возникают периодически. На мой взгляд, таким образом решить проблему не получится. Потому что не просто так ведь речь идет о том, что используются разные модели самолетов, — рассказал Гусаров.

Авиаэксперт подчеркнул, что единые стандарты могут не подходить определенным моделям. По его словам, если бы введение стандартов было возможным, такой закон приняли бы раньше.

Ранее юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал, что пассажиры, багаж которых оказался утерян, могут рассчитывать на компенсацию реальных расходов. По его словам, компания будет обязана возместить затраты на купленные вещи первой необходимости.