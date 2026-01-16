Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 14:50

Авиаэксперт оценил идею о едином размере багажа

Авиаэксперт Гусаров: ввести единый размер багажа для всех самолетов невозможно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Идея ввести единый размер багажа нереалистична, рассказал 360.ru авиаэксперт, главный редактор AVIA.RU Роман Гусаров. Он отметил, что размеры багажных отсеков отличаются в зависимости от модели самолета.

Подобные инициативы возникают периодически. На мой взгляд, таким образом решить проблему не получится. Потому что не просто так ведь речь идет о том, что используются разные модели самолетов, — рассказал Гусаров.

Авиаэксперт подчеркнул, что единые стандарты могут не подходить определенным моделям. По его словам, если бы введение стандартов было возможным, такой закон приняли бы раньше.

Ранее юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал, что пассажиры, багаж которых оказался утерян, могут рассчитывать на компенсацию реальных расходов. По его словам, компания будет обязана возместить затраты на купленные вещи первой необходимости.

багаж
самолеты
инициативы
нормативы
