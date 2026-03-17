В Госдуме назвали способ борьбы с «кишлаками» и «аулами» на территории РФ

В РФ необходимо упразднить патентную систему для мигрантов в рамках борьбы с массовым завозом «кишлаков» и «аулов» на территорию страны, заявил NEWS.ru руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, законопроект об изменении условий выдачи разрешений лишь имитирует реформы и узаконивает въезд целых семей, что противоречит действующей Концепции миграционной политики.

Законопроект об изменении условий выдачи патентов и разрешений на временное проживание для трудовых мигрантов противоречит Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Так мигранты будут оплачивать фиксированный авансовый налог за себя и семьи. Лишний сбор — это неплохо, но только не для того, чтобы узаконить заезд целых аулов и кишлаков. В декабре наша фракция внесла в ГД инициативу об отмене патентной системы для мигрантов. Главная позиция законопроекта — въезд неквалифицированной иностранной рабсилы производится только в рамках оргнабора. Мигранты должны быть трудоустроены у конкретного работодателя, а выполнять свои обязанности они должны при наличии уже заключенного договора, — пояснил Миронов.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности в России поддержала инициативу МВД РФ об ужесточении ответственности для иностранцев. Проект поправок в КоАП предусматривает выдворение за экстремизм, угрозы общественной безопасности и распространение запрещенного контента, а также значительное увеличение штрафов.