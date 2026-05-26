26 мая 2026 в 16:46

Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля

Садовод Самойлова: картофель для посадки нужно выбирать по числу клубней на куст

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При посадке картофеля лучше выбирать сорта, формирующие максимальное количество клубней на один куст, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, самым популярным в России на протяжении многих лет остается сорт «Синеглазка».

Если почва плодородная, любая картошка даст вам отличный урожай. В отличие от остальных культур ей не страшны первые осенние заморозки. Даже если ботву прихватит морозец, клубни, находящиеся в почве, дозреют, — сказала Самойлова.

Она рекомендовала высаживать картофель в конце июня, чтобы уже в октябре собрать молодой урожай.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова рассказала NEWS.ru, что начинать высаживать картофель нужно, когда прогревается почва. По ее словам, ориентировочно это происходит после 10 мая. Ведущая уточнила, что проверить состояние почвы можно с помощью народного способа: нужно посмотреть, появились ли на березе маленькие листочки. Если их еще нет, посадки делать рано, предупредила специалист.

До этого председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что в мае дачные дела стоит начать с рыхления почвы. Специалист обратил внимание, что это поможет уничтожить сорняки, насытит почву кислородом и не даст испариться влаге.

Анна Акимова
Степанида Королева
