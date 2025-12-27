Лунный календарь на январь-2026: фазы луны и благоприятные дни для всех дел

Начало года традиционно воспринимается как точка обновления, когда хочется выстроить планы, задать правильный ритм и заложить основу для будущих успехов. В этом контексте лунный календарь на январь 2026 года становится для многих не просто астрологической справкой, а практическим инструментом, который помогает соотнести свои действия с природными циклами. Луна издавна считалась показателем внутренних процессов, эмоционального состояния и энергетического фона, а потому ее фазы и положение в знаках зодиака часто используют для планирования работы, отдыха, ухода за собой и даже финансовых шагов.

Январь 2026 года отличается насыщенной и неоднородной динамикой. В течение месяца Луна проходит через все основные состояния и последовательно меняет знаки зодиака, что заметно отражается на общем настроении, уровне активности и способности концентрироваться. Понимание того, как сочетаются лунные фазы в январе в 2026 году и движение Луны по зодиакальному кругу, позволяет действовать более осознанно, не идти наперекор внутренним ощущениям и выбирать подходящее время для разных задач.

Фазы Луны в январе 2026 года: новолуние, полнолуние, затмения

Месяц начинается с растущей Луны, которая продолжается с 1 по 3 января. В эти дни энергия постепенно набирает силу, а эмоциональный фон становится более подвижным. При этом важно учитывать, что 1 января Луна находится в знаке Близнецов, что усиливает потребность в общении, обмене информацией и легкости. Это подходящий день для разговоров, идей и планирования, но не для серьезных обязательств. 2 и 3 января Луна переходит под управления Рака, делая настроение более чувствительным и ориентированным на дом, семью и внутренний комфорт. Именно поэтому в эти дни полезно мягко возвращаться к делам, не перегружая себя.

3 января в 13:04 наступает полнолуние, которое усиливает все эмоции и реакции. В сочетании с влиянием Рака это может проявляться в повышенной ранимости, ностальгии и желании уединения. В такие дни лучше завершать начатое и подводить итоги, избегая резких слов и поспешных выводов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

С 3 по 18 января Луна убывает. Этот период проходит через несколько знаков зодиака, каждый из которых задает свой тон происходящему. 4 и 5 января Луна во Льве усиливает стремление к признанию и желанию быть замеченным, однако на убывающей фазе его лучше направлять на пересмотр целей и самооценки. С 6 по 9 января Луна в Деве способствует наведению порядка, анализу и работе с деталями, что делает эти дни особенно подходящими для рутинных задач и исправления ошибок. 10 и 11 января под влиянием Весов возрастает потребность в балансе и гармонии, а с 12 по 14 января, когда Луна находится в Скорпионе, усиливаются глубинные переживания и интуиция. Это хорошее время для внутренней работы, но не для конфликтов. 15 и 16 января Луна в Стрельце помогает посмотреть на ситуацию шире и переосмыслить планы, а 17 января, когда Луна переходит под влияние Козерога, фокус смещается на ответственность и долг.

Новолуние наступит 18 января в 22:53, также под знаком Козерога. Этот день считается моментом энергетической паузы, когда особенно актуален вопрос, что нельзя делать в новолуние в январе. Не рекомендуется начинать новые проекты, брать на себя серьезные обязательства и принимать важные финансовые решения. Лучше использовать это время для размышлений, анализа и постановки целей без активных действий.

После новолуния начинается второй период роста Луны, который длится с 18 по 31 января. 19 января Луна все еще находится в Козероге, помогая выстроить четкую структуру планов. 20 и 21 января под знаком Водолея усиливается стремление к новизне и нестандартным решениям. 22 и 23 января Луна в Рыбах делает эмоциональный фон мягче, усиливает интуицию и творческое восприятие. 24 и 25 января, когда Луна переходит в Овен, появляется импульс к действиям и инициативе. 26 и 27 января под влиянием Тельца возрастает потребность в стабильности и материальной уверенности. С 28 по 30 января Луна вновь находится под влиянием Близнецов, усиливая коммуникации и интеллектуальную активность, а 31 января под знаком Рака завершает месяц в спокойной и чувствительной атмосфере.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лунный календарь для растений: посевы, уход, планирование

Даже зимой работа с растениями не теряет актуальности. Посевной календарь на январь помогает выбрать удачное время для ухода за комнатными цветами, подготовки рассады и планирования будущего сезона. Здесь особенно важно учитывать, как Луна в знаках зодиака в январе влияет на рост и устойчивость растений.

Плодородными знаками традиционно считаются Рак, Рыбы и Телец. Дни, когда Луна находится в этих знаках, подходят для пересадки, полива и подкормки. Например, 2–3 и 31 января под знаком Рака благоприятны для ухода за влаголюбивыми растениями. 22 и 23 января, когда Луна в Рыбах, хорошо заниматься посевами и работой с рассадой. Телец 26 и 27 января покровительствует укреплению корневой системы.

Знаки Девы и Козерога, которые приходятся на 6–9 и 17–19 января, способствуют планированию, подготовке почвы и наведению порядка. В эти дни можно начать проверку семян на всхожесть и составить план работ на месяц.

Календарь для красоты и здоровья: стрижки, процедуры, начало диет

Тема ухода за собой в январе особенно актуальна, поскольку после праздников организм и внешность нуждаются в мягком восстановлении. Лунные ритмы в этот период помогают выбрать более удачное время для процедур, чтобы они дали заметный и устойчивый результат. Лунный календарь стрижек на январь учитывает не только фазу Луны, но и знак зодиака, в котором она находится, а это напрямую влияет на рост волос, состояние кожи и общее самочувствие.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В дни растущей Луны любые процедуры, направленные на обновление и рост, воспринимаются организмом легче. Стрижки, сделанные в этот период, часто связывают с более быстрым отрастанием волос и ощущением свежести образа. Особенно благоприятными считаются дни, когда Луна находится во Льве, 4 и 5 января. Этот знак традиционно ассоциируется с красотой, уверенностью и внешним блеском, поэтому изменения во внешности в такие дни могут положительно сказаться и на самооценке.

Луна в Деве, с 6 по 9 января, создает спокойный и практичный фон для ухода за собой. Это подходящее время для лечебных процедур, укрепляющих масок, аккуратных стрижек и коррекции формы. Все, что требует точности и внимания к деталям, в эти дни проходит особенно гармонично. В период Луны в Весах, 10 и 11 января, возрастает стремление к симметрии и эстетике, поэтому эти даты подходят для работы над образом, консультаций со специалистами и подбора нового стиля.

Дни Луны в Скорпионе, с 12 по 14 января, считаются энергетически насыщенными и неоднозначными. В этот период лучше избегать радикальных изменений внешности и агрессивных процедур, так как реакция организма может быть непредсказуемой. Зато это время подходит для восстановления, глубокого ухода и работы с внутренним состоянием, что также напрямую отражается на внешнем виде.

После новолуния начиная с 19 января постепенно возвращается энергия, и именно этот период считается удачным для начала диет, оздоровительных программ и формирования новых привычек. Луна в Козероге способствует дисциплине и выдержке, а дни Тельца, 26 и 27 января, помогают закрепить результат и сделать уход более системным. В то же время Луна в Рыбах и Раке, 22–23 и 31 января, располагает к мягким, расслабляющим процедурам, уходу за кожей и восстановлению после нагрузок.

Используя лунный календарь в вопросах красоты и здоровья, важно помнить, что он не заменяет здравый смысл, а лишь помогает выбрать более гармоничное время. Осознанный подход, учет своего состояния и внимательное отношение к телу позволяют сделать январский уход не только эффективным, но и комфортным, без спешки и лишнего давления на себя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Благоприятные и неблагоприятные дни для финансов и важных решений

Финансовая активность также чувствительна к лунным циклам и зодиакальному фону. Благоприятные дни в январе-2026 чаще всего совпадают с периодом растущей Луны и положением Луны в земных и воздушных знаках. Козерог, Телец и Весы создают более стабильную и рациональную атмосферу для сделок и планирования.

Так, 10 и 11 января под знаком Весов подходят для переговоров и поиска компромиссов, а 26 и 27 января под влиянием Тельца — для покупок и решений, связанных с деньгами. В то же время дни Луны в Скорпионе или в момент новолуния требуют осторожности. В такие периоды лучше избегать рисков и эмоциональных решений.

В целом январь 2026 года дает возможность начать год осознанно и без спешки. Если учитывать благоприятные дни в январе 2026-го, лунные фазы и то, как Луна в знаках зодиака в январе влияет на настроение и действия, можно выстроить гармоничный ритм жизни и заложить надежную основу для всех сфер — от работы и финансов до здоровья и личных планов.