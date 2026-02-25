Лунный календарь на март-2026: фазы Луны и благоприятные дни для всех дел

Лунный календарь на март-2026: фазы Луны и благоприятные дни для всех дел

Март — особенный месяц. Природа просыпается, день становится длиннее, и энергия буквально бурлит. Но чтобы все задуманное удалось, стоит сверяться с ночным светилом, говорят астрологи. Луна, по их мнению, влияет на самочувствие, настроение и успех наших начинаний. Мы подготовили подробный лунный календарь на март 2026 года, чтобы вы могли спланировать посадки, стрижки, важные встречи и повседневные дела с максимальной пользой и минимальными рисками. Поделились советами в этой статье: читайте далее.

Фазы Луны в марте-2026: новолуние, полнолуние, четверти

Фазы Луны в марте 2026 года распределились следующим образом.

Месяц начнется с растущей Луны. По словам астрологов, это время идеально для активных действий, старта новых проектов, обучения, планирования, укрепления отношений и работы над собой. Луна набирает силу, способствуя росту во всех сферах жизни.

Потом наступит ключевая дата месяца — полнолуние. Оно произойдет 3 марта 2026 года в 14:38 по московскому времени. Это полнолуние особенное: оно совпадает с полным лунным затмением, которое иногда называют кровавой луной. Астрологи советуют в этот день быть осторожнее с эмоциями и не начинать ничего важного. Совпадение полнолуния с кровавой луной — мощное астрологическое событие, символизирующее кармические повороты, эмоциональную напряженность и завершение важных жизненных этапов. Это время перемен, когда скрытое становится явным.

С 4 по 18 марта Луна будет убывать. В этот период хорошо завершать старые дела, избавляться от ненужного и подводить итоги. Энергия направлена внутрь, что делает период идеальным для анализа ошибок и закрытия долгов. Активность снижается, поэтому не рекомендуется начинать масштабные проекты или делать крупные покупки.

Важная промежуточная точка — последняя четверть, которая наступит 12 марта в 12:42. Это день перелома, когда стоит притормозить.

Завершит цикл новолуние. Точная дата новолуния в этом месяце— 19 марта 2026 года, 04:26 утра. Это момент «обнуления», когда Луна встречается с Солнцем и дает старт новому 28-дневному циклу. После новолуния Луна снова начнет расти (с 20 по 31 марта), и первая четверть наступит 25 марта в 22:19. Знание всех этих фаз Луны в марте 2026 года позволит вам грамотно распределить силы и не тратить энергию впустую.

Благоприятные дни для посевов и садовых работ

Для садоводов и огородников март — чрезвычайно важная пора. Ведь именно в этот месяц сейчас закладывается основа будущего урожая. Посевной лунный календарь на март поможет вам выбрать правильные даты, чтобы растения росли крепкими и давали богатый урожай. В этом плане на март 2026 года опираться будем опять на фазы Луны.

Самые благоприятные дни в марте 2026 года для работы с рассадой и растениями — это 1–2, 4, 13–14, 20, 23–25, 29–31 марта. В эти дни можно смело сеять томаты, перцы, баклажаны, капусту, а также цветы: петунии, лобелии, сальвии. Особенно хорош период с 23 по 25 марта, когда растущая Луна находится в Тельце — это очень плодородный знак. Земля впитывает все лучшее, и семена дадут дружные всходы.

А вот 3 марта, в полнолуние, и 19 марта, в новолуние, садовые работы астрологи рекомендуют отложить. Это время отдыха для растений и садовода.

Полнолуние — неблагоприятный период для посадки, пересадки и обрезки растений, так как соки максимально сосредоточены в надземной части, а растения уязвимы, говорят астрологи. В эти дни стоит сосредоточиться на борьбе с вредителями, мульчировании, рыхлении почвы и внесении удобрений.

В дни убывающей Луны (с 4 по 18 марта) также хорошо заниматься обрезкой деревьев, прополкой и борьбой с вредителями. Используйте наш лунный календарь на март 2026 года, чтобы ничего не упустить.

Лунный календарь для красоты и здоровья: стрижки, уход, процедуры

Красота тоже подчиняется лунным ритмам. Лунный календарь стрижек на март 2026 года поможет выбрать идеальный день для похода к парикмахеру.

Если вы хотите ускорить рост волос и сделать их крепче, то планируйте стрижку на растущую Луну. Лучшие дни для этого: 2 марта (до полнолуния), 22–24 марта, 28–31 марта. Особенно благоприятные дни в марте 2026 года для посещения салона — 22 и 23 марта, когда спутник Земли в Тельце.

Если же вы мечтаете, чтобы волосы дольше отрастали и сохраняли форму, выбирайте дни убывающей Луны. Например, 5–6 марта или 10–11 марта. 4 марта стрижка тоже может быть удачной — она поможет внести позитивные перемены в жизнь.

Для окрашивания астрологи советуют выбирать дни, когда Луна располагается в знаках Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) или Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). Краска ляжет ровнее, а цвет не будет вымываться дольше. А вот в дни новолуния (19 марта) и полнолуния (3 марта) от экспериментов с внешностью лучше отказаться — результат может быть непредсказуемым.

Рекомендации на каждый день: когда начинать проекты, а когда завершать

Март 2026 года дает нам четкие ориентиры для планирования.

В первой декаде, на растущей Луне (1–2 марта), энергия идет вверх. Этот период прекрасно подходит для активных действий, переговоров, начала тренировок и новых проектов и важных знакомств. Все, что вы начнете в эти два дня, получит мощный импульс.

Полнолуние 3 марта 2026 года — дата пиковая. Хорошо заниматься творчеством, медитацией, спокойными прогулками, но не стоит принимать важные решения, подписывать контракты или начинать что-то новое.

После полнолуния, на убывающей Луне (4–18 марта), наступает время завершений. Хорошо раздавать долги, заканчивать ремонт, расставаться с ненужными вещами и людьми. Особенно мощная энергия завершения будет 12 марта, в последнюю четверть.

Новолуние 19 марта — день грандиозных планов. Идеально загадывать желания, визуализировать цели и записывать идеи. Начинать что-то делать в сам день новолуния не рекомендуется, но строить планы — самое время.

С 20 марта энергия снова пойдет вверх — начинайте новые дела, подписывайте договоры, делайте первые шаги к мечте.

Неблагоприятные дни для важных начинаний

Чтобы лунный календарь на март 2026 года приносил только пользу, важно знать и дни, когда астрологи советуют ничего не начинать. Главные неблагоприятные дни месяца — это полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти даты энергетика нестабильна, повышена аварийность, люди более раздражительны и склонны к ошибкам. Конфликты возникают на пустом месте, а техника может подвести.

Также стоит проявить осторожность 12 марта (последняя четверть) — день перелома, когда старое уже ушло, а новое еще не родилось. Неблагоприятными считаются 8 и 18 марта. В эти дни лучше избегать крупных покупок, серьезных разговоров и финансовых авантюр. Отложите важные встречи, если это возможно, и посвятите время рутине или отдыху.

Помните: астрологи предупреждают, что лунный календарь не дает строгих запретов, а просто служит подсказкой. Используйте его мудро, и март 2026 года принесет вам удачу, здоровье и отличное настроение.

