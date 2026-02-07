Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 23:51

Таро, астрология или измены: какова настоящая причина развода Джигана

Джиган и Оксана Самойлова Джиган и Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий под сценическим именем Джиган, поделился своими мыслями о разводе с блогером Оксаной Самойловой. Из-за чего звезды расстались на самом деле?

Что Самойлова говорила о причинах развода с Джиганом

По словам Самойловой, она сильно устала от обманов и измен со стороны супруга. При этом артист всячески отрицал связи на стороне.

«Я просто реально жила в розовых очках, с доверием к нему и к миру. Когда весь Интернет писал, что он мне изменяет, его видели там-сям, он мне всегда говорил: „Чего ты гонишь? Они пишут всякую фигню“. То есть он меня убеждал в том, что это неправда», — рассказала блогер в реалити «Быть Оксаной и Джиганом».

Многодетная мать утверждает, что ее супруг увяз в обмане.

«Я, естественно, на это реагировала, озвучивала ему. Он, глядя мне в лицо, клялся, божился, что это все фигня. Ну, а что он мог еще сказать?» — вздыхает Самойлова.

Оксана призналась, что долгое время искренне верила своему мужу.

«Я жила все эти годы, до 2020-го, просто с единорогами на облаках, где-то в радугах. То есть прямо с супероткрытым сердцем, полным любви, заботы, внимания и всего остального. И когда это все случилось, сердечко мое разбилось жестко», — разоткровенничалась блогер.

Джиган осознал всю серьезность положения и предпринял попытки исправить ситуацию, чтобы сохранить семью, но сделал это уже слишком поздно, отметила Оксана.

«Это невозможно простить, невозможно забыть. Да, ты говоришь себе: „Окей, это уже есть. Попробую с этим жить“. Невозможно! Все уже не такое, нет доверия. А без доверия невозможно жить так, как ты жил раньше», — поделилась Оксана.

Оксана приложила все усилия, чтобы разорвать связь с отцом своих детей и не потерять рассудок в этих сложных отношениях. В итоге ей это удалось, и теперь, несмотря на попытки Джигана восстановить мир, вернуться к прежнему состоянию для него уже невозможно.

«Сердце мое разбилось в 2020 году. Уже тогда я отстранялась и сепарировалась от него. Чтобы он не смог сделать мне больно. Я начала жить самостоятельную жизнь. И я научилась быть счастливой сама по себе. И вот с 2020 года мы идем параллельно, абсолютно разными дорогами», — объяснила звезда.

Что о разводе сказал Джиган

В новом выпуске проекта «Быть Джиганом и Оксаной» певец назвал происходящее «бедой в семье» и признался, что пытается сохранить все как есть. Как оказалось, у него свои мысли о том, что привело к кризису.

«Все было хорошо, идеально, примерно год назад мы начали планировать пятого ребенка. Вы же понимаете, если женщина готова родить своему мужчине пятого ребенка — у них точно все хорошо в отношениях. Январь, февраль, идет время, уже июнь — у нас ничего не получается. Сдали все анализы — все хорошо. Врачи говорят: „Старайтесь“. И вот представь, секс превращается в рутину, в работу — ты устаешь от этого психологически», — отметил Джиган.

Звездная пара запланировала съемки реалити-шоу заранее. Они собирались приступить к работе, когда уже будут ожидать рождения пятого ребенка. Однако стресс, раздражение и усталость взяли верх над Оксаной, и она начала обращаться к натальным картам и гаданию, что не было замечено рэпером.

«Плюс на эту „благодатную“ почву набежали советчики, мол, ты достойна лучшего. Он тебе изменял когда-то там в XX веке прошлой эры. Но ты же понимаешь, мы друг друга любим, все могло быть — мог загулять, зависнуть… Ну бывает, но это не предательство. Я никогда ни душой, ни сердцем, ни головой не предавал Оксану», — сказал Джиган.

Артист сообщил, что ему все-таки удалось связаться с супругой. Он попытался объяснить ей свою позицию, но она уже настроена по-другому. По его словам, жена постоянно упрекает его в том загуле 2020 года и сомневается в правильности своего решения простить его.

«Я только и слышу, что она устала быть сильной, мол, все на ней. Ну как на тебе?! Я 50 лямов на дом заработал в том году, все, что пришло, вложил туда, он был в кредите. Ей было жалко, что я все свои деньги отдал. Еще я услышал, что не поддержал ее с фермой, но у меня тоже работа была», — оправдался артист.

