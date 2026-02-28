Зимняя Олимпиада — 2026
Пугачева продлила право на свой товарный знак в России

Певица Алла Пугачева продлила право на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» в России, указано в электронной базе Роспатента. В ведомстве отметили, что они теперь актуальны до 2036 года, передает РИА Новости.

Так, согласно документу, действие исключительного права на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» должно было истечь в апреле 2026 года, однако певица позаботилась о том, чтобы этого не произошло.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Пугачева может приехать в Россию этой весной. По его словам, у нее есть собственный проект «Весну разрешаю». Кроме того, по мнению продюсера, артистка может дать концерт.

До этого стало известно, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 квадратных метров, это позволяет разместить шесть спален, пять ванных комнат и даже личный бассейн.

Поэтесса и композитор Лариса Рубальская между тем заявила, что не собирается запрещать исполнять свои песни Пугачевой, которая сейчас готовится к концертам и корпоративам. Она отметила, что старается вообще не думать о релокантах, поменявших свою политическую позицию, для нее важно только творчество и чтобы писались песни.

