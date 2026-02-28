«Гиацинт-Б» стер с лица земли сеть опорников ВСУ в Запорожье

Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, координаты целей передали расчетам 152-мм орудий группировки «Восток».

Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам 152-мм орудий 2А36 «Гиацинт-Б» 35-й армии группировки войск «Восток». Рассчитав данные для стрельбы, расчеты нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами. Точными попаданиями были уничтожены долговременные огневые точки, укрытия и живая сила противника, — сказано в сообщении.

В ходе разведки было установлено, что ВСУ использовали укрепленные позиции как единую систему с разветвленными ходами сообщений. При ведении боевой работы расчеты применяли современные средства связи и оборудование для геопривязки артиллерийских систем.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские артиллеристы из группировки «Запад» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По данным Минобороны, расчеты самоходных установок «Пион» уничтожили пункты временной дислокации и склады боеприпасов украинских подразделений в Купянском районе.