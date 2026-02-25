«Снайперская работа»: в Ростехе раскрыли, как «Краснополь» изменил СВО

«Снайперская работа»: в Ростехе раскрыли, как «Краснополь» изменил СВО Ростех: управляемые снаряды «Краснополь» превзошли западные аналоги

Российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» демонстрируют более высокую точность по сравнению с западными аналогами, заявили в Ростехе. Поводом для комментария послужила информация, что самоходная гаубица «Мста-С» одним попаданием управляемого осколочно-фугасного снаряда «Краснополь-М2» уничтожила опорный пункт ВСУ в зоне СВО.

Статистика показывает, что «Краснополь» ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды, — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что применение этих боеприпасов позволяет значительно ускорить полный цикл «обнаружение — целеуказание — выстрел — уход». Высокие проходимость и подвижность гаубицы дают ей возможность быстро перемещаться. «Мста-С» способна оперативно развернуться на позиции, произвести выстрел и покинуть место. На выполнение всей задачи расчет затрачивает не более двух-трех минут.

Разработчики отмечают, что использование «Краснополя-М2» превращает самоходные установки и буксируемые орудия из средств для подавления площадей в инструмент точечного поражения объектов врага. Такая снайперская работа особенно востребована в контрбатарейной борьбе.

Снайперская работа «Краснополем» востребована при контрбатарейной борьбе, при работе по бронетехнике, пунктам управления БПЛА, местам дислокации противника, командным пунктам и так далее, — отметили в Ростехе.

С начала специальной военной операции выпуск снарядов «Краснополь» был кратно увеличен. Их применение позволяет существенно экономить расход обычных неуправляемых боеприпасов.

Ранее в рамках исполнения государственного оборонного заказа холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Министерству обороны новые партии вооружений. Ведомству переданы ракеты для противотанковых комплексов «Корнет» и управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2».