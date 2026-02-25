Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 08:50

«Снайперская работа»: в Ростехе раскрыли, как «Краснополь» изменил СВО

Ростех: управляемые снаряды «Краснополь» превзошли западные аналоги

Снаряд «Краснополь» Снаряд «Краснополь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» демонстрируют более высокую точность по сравнению с западными аналогами, заявили в Ростехе. Поводом для комментария послужила информация, что самоходная гаубица «Мста-С» одним попаданием управляемого осколочно-фугасного снаряда «Краснополь-М2» уничтожила опорный пункт ВСУ в зоне СВО.

Статистика показывает, что «Краснополь» ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды, — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что применение этих боеприпасов позволяет значительно ускорить полный цикл «обнаружение — целеуказание — выстрел — уход». Высокие проходимость и подвижность гаубицы дают ей возможность быстро перемещаться. «Мста-С» способна оперативно развернуться на позиции, произвести выстрел и покинуть место. На выполнение всей задачи расчет затрачивает не более двух-трех минут.

Разработчики отмечают, что использование «Краснополя-М2» превращает самоходные установки и буксируемые орудия из средств для подавления площадей в инструмент точечного поражения объектов врага. Такая снайперская работа особенно востребована в контрбатарейной борьбе.

Снайперская работа «Краснополем» востребована при контрбатарейной борьбе, при работе по бронетехнике, пунктам управления БПЛА, местам дислокации противника, командным пунктам и так далее, — отметили в Ростехе.

С начала специальной военной операции выпуск снарядов «Краснополь» был кратно увеличен. Их применение позволяет существенно экономить расход обычных неуправляемых боеприпасов.

Ранее в рамках исполнения государственного оборонного заказа холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Министерству обороны новые партии вооружений. Ведомству переданы ракеты для противотанковых комплексов «Корнет» и управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2».

Ростех
снаряды
артиллерия
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России планируют создать чудо-вакцину против рака поджелудочной железы
В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов
Наступление ВС РФ на Харьков 25 февраля: гибель элиты, успехи у Купянска
Туристов на Домбае настиг понос
Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона
Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка
Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины
Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть
Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских
Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года
Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России
«Монстр сожрет их первым»: Захарова послала ЕС сигнал о «ядерном» Киеве
Психолог дала советы, как разорвать порочный круг долгов
Кузнецов ответил, нужно ли Талалаеву уходить из «Балтики» в топ-клуб
«Ему будет противно»: Васильев высмеял рекорд норвежского лыжника Клебо
Громкое коррупционное дело вернули в прокуратуру
Цена одного драгметалла превысила $90 впервые с 4 февраля
В Госдуме предложили начать выявлять деструктивные игры
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.