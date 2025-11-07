Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 11:30

Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха

Ростех поставил в войска новые партии высокоточных ракет и снарядов

Логотип корпорации «Ростех» Логотип корпорации «Ростех» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России очередные партии ракет для противотанковых комплексов «Корнет» и управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2». Поставка осуществлена в рамках исполнения государственного оборонного заказа, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в армию очередные партии ракет для противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2», — говорится в сообщении.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев отметил, что подобные образцы высокоточного оружия сейчас особенно востребованы в зоне боевых действий. Предприятия госкорпорации наращивают его производство ускоренными темпами, чтобы обеспечить потребности ВС России и «приблизить победу», подчеркнул он.

Ранее Оздоев сообщил, что российские войска с помощью ПТРК «Корнет» поразили тысячи целей, включая танки Leopard, Challenger и БМП Bradley. Также эффективно уничтожается самая разная бронетехника противника, фортификационные огневые точки — ДОТ и ДЗОТ.

Ростех
Корнет
краснополь
Минобороны РФ
