Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха Ростех поставил в войска новые партии высокоточных ракет и снарядов

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России очередные партии ракет для противотанковых комплексов «Корнет» и управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2». Поставка осуществлена в рамках исполнения государственного оборонного заказа, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев отметил, что подобные образцы высокоточного оружия сейчас особенно востребованы в зоне боевых действий. Предприятия госкорпорации наращивают его производство ускоренными темпами, чтобы обеспечить потребности ВС России и «приблизить победу», подчеркнул он.

Ранее Оздоев сообщил, что российские войска с помощью ПТРК «Корнет» поразили тысячи целей, включая танки Leopard, Challenger и БМП Bradley. Также эффективно уничтожается самая разная бронетехника противника, фортификационные огневые точки — ДОТ и ДЗОТ.