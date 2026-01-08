«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера

Москва выражает серьезную обеспокоенность в связи с незаконной силовой акцией Вооруженных сил США против нефтяного танкера «Маринера», совершенной 7 января, заявили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве подчеркнули, что судно на законных основаниях осуществляло мирный проход в международных водах под временным российским флагом и Вашингтон был официально уведомлен о его статусе.

МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера «Маринера». <...> Американские власти неоднократно, в т.ч. на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе, — говорится в заявлении.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что захват Соединенными Штатами судов других стран в нейтральных водах является серьезным нарушением международного права.

Кроме того, в пресс-службе Минтранса России заявили, что ни одно государство не вправе применять силу к судам, зарегистрированным под юрисдикцией других стран. В ведомстве указали, что данное судно 24 декабря 2025 года получило временное разрешение на плавание под российским флагом, оформленное согласно национальным законам и международным нормам.