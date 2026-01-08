Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:41

В МИД Китая жестко отреагировали на задержание американцами «Маринеры»

В МИД КНР назвали ситуацию с «Маринерой» нарушением США международного права

Мао Нин Мао Нин Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Захват Соединенными Штатами судов других государств в международных водах представляет собой серьезное нарушение международного права, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в четверг в ответ на запрос РИА Новости. Так она прокомментировала задержание российского нефтетанкера «Маринера» американской стороной.

Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права, — сказал дипломат.

Ранее в пресс-службе Минтранса России заявили, что ни одно государство не вправе применять силу к судам, зарегистрированным под юрисдикцией других стран, прокомментировав таким образом задержание танкера «Маринера». В ведомстве указали, что данное судно 24 декабря 2025 года получило временное разрешение на плавание под российским флагом, оформленное согласно национальным законам и международным нормам.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что захват танкера «Маринера» Соединенными Штатами можно рассматривать как незаконное вторжение в границы России. Он утверждает, что Вашингтон пытается представить эту операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», игнорируя тот факт, что груз находился на борту судна под российским флагом.

