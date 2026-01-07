Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 19:25

В Госдуме осадили США после «лихого рейда за нефтью» на «Маринере»

Депутат Журавлев назвал захват нефтяного танкера «Маринера» вторжением в Россию

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Захват США танкера «Маринера» можно считать незаконным вторжением в границы России, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

Такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря — полноценное военное вторжение в Россию, — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что дипломатические методы в этой ситуации исчерпаны. По его мнению, Россия должна ответить «соответствующим образом».

Вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые не только что-то слишком далеко отошли от обеих Америк, но и совершенно перепутали берега, — резюмировал Журавлев.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.

Минобороны Великобритании между тем заявило, что военные силы страны оказали помощь США в захвате танкера «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что поддержка Лондона «полностью соответствует международному праву».

