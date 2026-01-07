Силовики США оказались не единственными участниками захвата «Маринеры»

Великобритания оказала помощь США в захвате танкера «Маринера», сообщила пресс-служба Минобороны страны. В ведомстве подчеркнули, что поддержка Лондона «полностью соответствует международному праву», передает Sky News.
Великобритания оказала Соединенным Штатам необходимую поддержку по их просьбе для перехвата сегодня судна, — отметили в британском МО.
В Минобороны также уточнили, что судно RFA Tideforce принимало участие в морской фазе операции. Согласно сообщению ведомства, операция была спланирована заранее.
Министр обороны Джон Хили отметил, что британские военные продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализм, обеспечив необходимую поддержку американской стороне.
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.