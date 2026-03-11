ЕК допустила экстренную распечатку нефтяных резервов из-за рисков дефицита

Брюссель не фиксирует перебоев с поставками энергоносителей, однако на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке переходит в режим повышенной готовности, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. По ее словам, которые приводит РИА Новости, ЕК готова на распечатку резервов, если это понадобится.

Мы пока не видим каких-либо дефицитов в странах ЕС по газу и нефти, но на фоне геополитической ситуации готовы принять любые необходимые меры, включая рекомендации Международного энергетического агентства по использованию кризисных резервов, — отметила она.

Итконен уточнила, что решение об использовании стратегических резервов каждая страна принимает самостоятельно. Но, по ее словам, такие шаги не могут оставаться тайными.

Они обязаны уведомить об этом Еврокомиссию, — пояснила дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России является стратегической ошибкой. По ее словам, такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы.