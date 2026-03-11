Раскрыто, как державший 68 дней оборону боец отвечал на призывы сдаться

Боец Вооруженных сил РФ Сергей Ярашев, который в одиночку удерживал позицию в районе населенного пункта Гришино в ДНР на протяжении 68 дней, «посылал» противника на призыв сдаться, рассказал заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков на видео Минобороны России. По его словам, которые приводит РИА Новости, военный не падал духом и продолжал передавать важные разведданные товарищам даже в трудных условиях.

Они к нему подошли и предложили группе сдаться. Наш парень по-русски послал их далеко-далеко, — рассказал Поздняков.

Замкомбрига отметил, что после этого завязалась перестрелка. Ярашеву удалось ликвидировать двух из них, что вынудило остальных отступить. После этого по позиции бойца стали наносить удары FPV-дронами и артиллерией. Вскоре солдата смогли эвакуировать российские войска.

Ранее мать героя рассказала, что Сергей Ярашев сейчас проходит лечение от полученных ранений. Мать героя рассказала, что семья уже строит планы на будущее и активно готовится к новому этапу в жизни героя — молодой человек собирается жениться.