Фон дер Ляйен оценила идею возврата к импорту энергоресурсов из России Фон дер Ляйен отвергла идею возврата к российскому топливу на фоне энергокризиса

Предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России является стратегической ошибкой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента. По ее словам, такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы, передает издание The Economic Times.

Некоторые утверждают, что мы должны отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми и слабыми, — сказала глава ЕК.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что стратегические ошибки в политике фон дер Ляйен приведут к крупнейшему энергетическому кризису в Европе. По его словам, ее упрямство лишь усугубляет ситуацию.

Тем временем СМИ пишут, что конфликт в ближневосточном регионе заметно обостряет внутренний раскол на территории Евросоюза. По мнению журналистов, главу ЕК активно критикуют за превышение полномочий во внешнеполитической деятельности.