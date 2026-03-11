Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:37

Фон дер Ляйен оценила идею возврата к импорту энергоресурсов из России

Фон дер Ляйен отвергла идею возврата к российскому топливу на фоне энергокризиса

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России является стратегической ошибкой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента. По ее словам, такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы, передает издание The Economic Times.

Некоторые утверждают, что мы должны отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми и слабыми, — сказала глава ЕК.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что стратегические ошибки в политике фон дер Ляйен приведут к крупнейшему энергетическому кризису в Европе. По его словам, ее упрямство лишь усугубляет ситуацию.

Тем временем СМИ пишут, что конфликт в ближневосточном регионе заметно обостряет внутренний раскол на территории Евросоюза. По мнению журналистов, главу ЕК активно критикуют за превышение полномочий во внешнеполитической деятельности.

Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
Европа
энергоресурсы
Россия
нефть
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
В Госдуме развеяли популярный миф о VPN
Сборная Ирана по футболу официально отказалась от участия в ЧМ-2026
Москвичей призвали готовиться к театру по-старинке
В Госдуме отреагировали на запрет въезда участникам СВО в Литву
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.