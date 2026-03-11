Стала известна схема удорожания проданной нефти на Ближнем Востоке

Законтрактованная по договорам нефть снова становится свободным товаром, что позволяет продать ее по более высокой спотовой цене, сообщили в агентстве Bloomberg. По информации журналистов, часть танкерных компаний боится заходить в один из немногих действующих портов в ОАЭ — Фуджейру — поэтому энергоносители снова оказываются в доступе для покупки.

По информации агентства, танкерные компании боятся ударов беспилотников и проблем со страхованием рейсов. Журналисты указали, что как минимум один европейский грузоотправитель опасается Фуджейры. Также заходы в порт прекратила компания Nippon Yusen KK.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Брюссель не фиксирует перебоев с поставками энергоносителей, однако на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке переходит в режим повышенной готовности. По ее словам, ЕК готова на распечатку резервов, если это понадобится.

Также сообщалось, что впервые с 2008 года Катар не отправил ни одной партии сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти дней подряд. Аналитики считают, что это может привести к новому витку роста цен на топливо.