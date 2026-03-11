Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:59

Стала известна схема удорожания проданной нефти на Ближнем Востоке

Bloomberg: проданная нефть начала дорожать на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Законтрактованная по договорам нефть снова становится свободным товаром, что позволяет продать ее по более высокой спотовой цене, сообщили в агентстве Bloomberg. По информации журналистов, часть танкерных компаний боится заходить в один из немногих действующих портов в ОАЭ — Фуджейру — поэтому энергоносители снова оказываются в доступе для покупки.

По информации агентства, танкерные компании боятся ударов беспилотников и проблем со страхованием рейсов. Журналисты указали, что как минимум один европейский грузоотправитель опасается Фуджейры. Также заходы в порт прекратила компания Nippon Yusen KK.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Брюссель не фиксирует перебоев с поставками энергоносителей, однако на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке переходит в режим повышенной готовности. По ее словам, ЕК готова на распечатку резервов, если это понадобится.

Также сообщалось, что впервые с 2008 года Катар не отправил ни одной партии сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти дней подряд. Аналитики считают, что это может привести к новому витку роста цен на топливо.

нефть
Ближний Восток
танкеры
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Трампа уличили в усталости от войны на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.