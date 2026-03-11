Для иноагента Каца запросили реальный срок Прокурор запросил 1,5 года колонии для Каца по иноагентскому делу

Прокурор попросил суд приговорить блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 1,5 года колонии заочно, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. Он проходит фигурантом по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента.

В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Каца к одному году и шести месяцам [колонии] заочно, — сообщил собеседник журналистам.

Известно, что Кац неоднократно не придерживался обязанностей, предусмотренных российским законодательством. Также его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

