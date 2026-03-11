Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:15

Для иноагента Каца запросили реальный срок

Прокурор запросил 1,5 года колонии для Каца по иноагентскому делу

Максим Кац Максим Кац Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Прокурор попросил суд приговорить блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 1,5 года колонии заочно, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. Он проходит фигурантом по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента.

В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Каца к одному году и шести месяцам [колонии] заочно, — сообщил собеседник журналистам.

Известно, что Кац неоднократно не придерживался обязанностей, предусмотренных российским законодательством. Также его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Ранее Таганский районный суд Москвы назначил актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) административный штраф за нарушение закона об иноагентах. Его обязали выплатить государству 45 тыс. рублей. В отношении Смольянинова инициировано уголовное производство по подпунктам «б» и «д» второй части статьи 207.3 Уголовного кодекса.

Также суд назначил штраф в размере 30 тыс. рублей бывшему владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Санкции наложены за нарушение правил деятельности иноагента.

