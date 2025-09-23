Блогера-иноагента попросили арестовать

Хорошевский суд Москвы принял к производству ходатайство следствия о заочном аресте блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из карточки дела на портале судов общей юрисдикции Москвы. Уголовное производство было зарегистрировано во вторник, 23 сентября.

Сейчас материалы дела находятся у судьи Дмитрия Будигина. Дата судебного заседания пока не назначена.

По информации правоохранительных органов, ранее на Максима Каца завели уголовное дело. Его обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента. Поводом для возбуждения дела стало обращение в Роскомнадзор.

Еще одним фигурантом уголовного дела о нарушении порядка деятельности иностранного агента стал создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). 58-летний мультипликатор получил два административных протокола за непредоставление сведений в уполномоченный орган РФ. Уроженец Ленинграда Куваев покинул Россию и продолжает выпускать новые серии своего проекта за границей.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой создать реестр граждан, которые поддерживают иностранных агентов. Согласно задумке депутата, после неоднократных предупреждений в соцсетях лиц, упорно контактирующих с иноагентами, будут вносить в специальный перечень. Этот перечень будет доступен правоохранительным органам.