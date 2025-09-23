Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 19:09

Блогера-иноагента попросили арестовать

Следователи обратились в суд с просьбой арестовать блогера Каца

Максим Кац Максим Кац Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Хорошевский суд Москвы принял к производству ходатайство следствия о заочном аресте блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из карточки дела на портале судов общей юрисдикции Москвы. Уголовное производство было зарегистрировано во вторник, 23 сентября.

Сейчас материалы дела находятся у судьи Дмитрия Будигина. Дата судебного заседания пока не назначена.

По информации правоохранительных органов, ранее на Максима Каца завели уголовное дело. Его обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента. Поводом для возбуждения дела стало обращение в Роскомнадзор.

Еще одним фигурантом уголовного дела о нарушении порядка деятельности иностранного агента стал создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). 58-летний мультипликатор получил два административных протокола за непредоставление сведений в уполномоченный орган РФ. Уроженец Ленинграда Куваев покинул Россию и продолжает выпускать новые серии своего проекта за границей.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой создать реестр граждан, которые поддерживают иностранных агентов. Согласно задумке депутата, после неоднократных предупреждений в соцсетях лиц, упорно контактирующих с иноагентами, будут вносить в специальный перечень. Этот перечень будет доступен правоохранительным органам.

суды
блогеры
иноагенты
Максим Кац
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли отличие ракетного комплекса «Осина» от «Орешника»
В Новосибирске загорелся зоопарк
Суд принял решение в отношении СПбГУП по иску Генпрокуратуры
Уфимский клуб провел обмен с казанским «Ак Барсом»
В России может измениться режим самозанятости
Известный экс-чиновник попросился покурить и сбежал из суда
Стало известно о критической ситуации с надзирателями в колониях и СИЗО
Британец нашел в поле «игрушку», которая оказалась редчайшим артефактом
Самые знаменитые находки дореволюционных кладов в советское время
Скончался исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг
Собянин озвучил сроки начала отопительного сезона в Москве
Президент Турции призвал признать Палестину
Нецензурное послание для ВСУ заметили на российском дроне
Блогера-иноагента попросили арестовать
В России раскрыли истинную цель планов НАТО по отправке войск под Одессу
Детям можно! Маринуем грибы с белым вином и розмарином
Выбираю Россию: почему экс-помощница Байдена получила гражданство РФ
Политолог раскрыл истинную причину американского недовольства ООН
Близкие простились с умершей после первой брачной ночи блогершей
Трамп раскритиковал ООН за бездействие при мировых конфликтах
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.