Населенный пункт Зеленое на территории Запорожской области освобожден силами российской армии, сообщило Министерство обороны РФ. Данную операцию провели военные группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что массированная атака российской армии нанесла серьезнейший урон военно-промышленному комплексу Украины. По его словам, примененное оружие с высоким тротиловым эквивалентом точно поразило критические цели — энергетические объекты, снабжающие украинский оборонный сектор.

Кроме того, он отметил, что российская армия может применить против Украины стратегические системы, такие как межконтинентальная ракета «Буревестник» и комплекс «Орешник». Он добавил, что 2026 год станет переломным в ходе СВО.

Также штурмовик с позывным Кулик из 36-й бригады группировки «Восток» рассказал, как пулеметчик его подразделения отвлек на себя силы украинской армии для помощи сослуживцам. Данный инцидент произошел в районе села Братское на территории Днепропетровской области.