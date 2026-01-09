Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:06

ВС России освободили от ВСУ Зеленое в Запорожье

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Населенный пункт Зеленое на территории Запорожской области освобожден силами российской армии, сообщило Министерство обороны РФ. Данную операцию провели военные группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что массированная атака российской армии нанесла серьезнейший урон военно-промышленному комплексу Украины. По его словам, примененное оружие с высоким тротиловым эквивалентом точно поразило критические цели — энергетические объекты, снабжающие украинский оборонный сектор.

Кроме того, он отметил, что российская армия может применить против Украины стратегические системы, такие как межконтинентальная ракета «Буревестник» и комплекс «Орешник». Он добавил, что 2026 год станет переломным в ходе СВО.

Также штурмовик с позывным Кулик из 36-й бригады группировки «Восток» рассказал, как пулеметчик его подразделения отвлек на себя силы украинской армии для помощи сослуживцам. Данный инцидент произошел в районе села Братское на территории Днепропетровской области.

Минобороны РФ
ВС РФ
Запорожье
населенные пункты
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса
Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута
Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили
«Нашли документы»: ВС России обнаружили грузинских наемников в ДНР
Инфляция опустошила кошельки жителей Прибалтики
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа
В России выросли штрафы за один вид нарушений
Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео
Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане
Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды
Запорожца скрутили после призыва лишать жизни российских военных
Кличко открыто призвал киевлян покинуть город
В Иране посоветовали Трампу заняться собственной страной
«Пик прошли»: москвичам рассказали, когда закончится метель
Депутаты Верховной рады оказались на грани «холодной смерти»
Блэкаут в Белгороде, удар по Орлу: как ВСУ атакуют РФ 9 января
Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 1 327 дронов ВСУ
ВС России расширили зону контроля сразу в нескольких регионах
Долина не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей от квартиры
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.