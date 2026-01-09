Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 06:05

Пулеметчик ВС РФ помог товарищам, рискуя жизнью

Боец Кулик: пулеметчик ВС РФ отвлек ВСУ на себя, помогая штурмовикам у Братского

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Пулеметчик группировки войск «Восток» отвлек на себя силы ВСУ, чтобы помочь российским штурмовикам, рассказал ТАСС один из участников операции, штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Кулик. По его словам, это произошло около села Братского в Днепропетровской области.

РПГ, пулеметчики [ВСУ] по нам работали. Они закрепились на возвышенности, а мы, получается, были внизу. Пулеметчик у нас не видел, что наверху, не мог. И мы не могли отойти, не могли встать. Пулеметчик встал, чтобы их увидеть, и начал работать стоя, вызвал огонь на себя. В этот момент мы отошли, — отметил штурмовик.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ начало расширять штат штурмовых подразделений. Источники отметили, что процесс включает в себя увеличение численности личного состава, чего очень сложно добиться с помощью насильственной мобилизации.

До этого стало известно, что ВС РФ впервые уничтожили пусковую установку украинской РСЗО «Буран». Удар был нанесен подразделениями группировки «Центр». Кроме того, потери противника составили более 425 военнослужащих, уничтожены танк Leopard и девять боевых бронированных машин.

ВС РФ
ВСУ
военные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко ответил, может ли Белоруссия повторить судьбу Венесуэлы
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Россией за ночь
«Была месть»: Трамп раскрыл личные мотивы Рубио в операции против Венесуэлы
Львов в огне, крах рейнджеров ВСУ: новости СВО к утру 9 января
В США захотели перенести войну с наркотиками на сушу
Трамп рассказал, чем стала для Украины сделка по редкоземельным металлам
«Делаем, что можем»: Трамп отказался от дедлайна по Украине
Почти полмиллиона жителей Белгородской области остались без света из-за ВСУ
Сотни тысяч россиян остались без воды после атаки ВСУ
Трамп озвучил решение по поводу новых санкций против России
В Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением
Трамп рассказал, как США будут помогать Украине в будущем
С 2026 года диспансеризация в России будет проходить по новым правилам
Пять стран выступили против решения FIDE снять санкции со сборных России
Зачистка спецназа под Сумами, подбитые танки: успехи ВС РФ к утру 9 января
Трамп оценил желание Путина и Зеленского завершить конфликт
Трамп сообщил о начале выгрузки нефти с «Маринеры»
Самый быстрый зимний десерт без выпечки! «Еловые шишки» за 15 минут
Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!
Пулеметчик ВС РФ помог товарищам, рискуя жизнью
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.