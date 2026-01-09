Пулеметчик группировки войск «Восток» отвлек на себя силы ВСУ, чтобы помочь российским штурмовикам, рассказал ТАСС один из участников операции, штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Кулик. По его словам, это произошло около села Братского в Днепропетровской области.

РПГ, пулеметчики [ВСУ] по нам работали. Они закрепились на возвышенности, а мы, получается, были внизу. Пулеметчик у нас не видел, что наверху, не мог. И мы не могли отойти, не могли встать. Пулеметчик встал, чтобы их увидеть, и начал работать стоя, вызвал огонь на себя. В этот момент мы отошли, — отметил штурмовик.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ начало расширять штат штурмовых подразделений. Источники отметили, что процесс включает в себя увеличение численности личного состава, чего очень сложно добиться с помощью насильственной мобилизации.

До этого стало известно, что ВС РФ впервые уничтожили пусковую установку украинской РСЗО «Буран». Удар был нанесен подразделениями группировки «Центр». Кроме того, потери противника составили более 425 военнослужащих, уничтожены танк Leopard и девять боевых бронированных машин.