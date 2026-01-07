В ходе СВО войска Российской Федерации впервые уничтожили пусковую установку украинской реактивной системы залпового огня «Буран», сообщило Министерство обороны РФ. Удар был нанесен подразделениями группировки «Центр».

Потери противника составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Буран», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили подразделение, входящее в состав 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Была ликвидирована рота беспилотных летательных аппаратов, которую украинские бойцы неформально называют «Мамкина черешня». Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что непрерывный мониторинг с воздуха значительно усложнил действия украинских подразделений в районе Донбасса. Российские морпехи, используя беспилотники, вынудили пехоту ВСУ в районе Доброполья почти полностью прекратить дневную активность. Противник на этом направлении, которое находится примерно в 30 километрах к северу от Красноармейска, свел к минимуму перемещения личного состава и активно занимается маскировкой своих позиций.