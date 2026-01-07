Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 07:44

Российские бойцы разнесли под Харьковом «Мамкину черешню»

ВС России уничтожили четыре расчета БПЛА ВСУ в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали подразделения роты БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области, заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, украинские бойцы этой роты используют неформальное название «Мамкина черешня». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что постоянный мониторинг с воздуха серьезно осложнил действия украинских подразделений в Донбассе. Российские морпехи благодаря наблюдению с применением БПЛА заставили пехоту ВСУ в районе Доброполья максимально ограничить свою дневную активность. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что подразделения группировки «Запад» оперативно выявляют и ликвидируют попытки ВСУ создать резервы для контратак на Купянском направлении. Согласно сведениям Минобороны РФ, операторы БПЛА сократили время между обнаружением цели и ее поражением до нескольких секунд, повысив эффективность ударов.

ВСУ
беспилотники
Харьковская область
ВС РФ
