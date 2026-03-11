Олимпиада и Паралимпиада — 2026
На Западе раскрыли, как Моджтаба Хаменеи смог стать верховным лидером Ирана

Reuters: Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана благодаря КСИР

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана благодаря КСИР, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Там отметили, что Хаменеи-младший тесно контактировал с военными.

Как отметило агентство, КСИР посчитал сына погибшего Али Хаменеи человеком, который поддержит их жесткую политику. По данным трех источников, позиция Тегерана за рубежом станет более агрессивной. При этом ряд политиков и религиозных деятелей пытались продвинуть на пост верховного лидера другого кандидата.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В связи с его смертью в стране объявили 40-дневный траур. Позднее совет экспертов избрал нового верховного лидера: им стал сын Хаменеи Моджтаба.

