«Подлая агрессия»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран

Атака США и Израиля на Иран представляет собой подлую и неспровоцированную вооруженную агрессию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в послании новому верховному лидеру Исламской Республики Моджтабе Хаменеи. Политик выразил поддержку иранскому народу и поздравил сына погибшего аятоллы с избранием, передает ТАСС.

Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания верховным руководителем Исламской Республики Иран. Уверен, что ваша работа на данном посту будет способствовать дальнейшему укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в условиях подлой и неспровоцированной вооруженной агрессии против Ирана, — указал политик в послании.

Медведев пожелал Хаменеи успехов в государственной деятельности, а иранскому народу — мужества и стойкости в борьбе за суверенитет. Замглавы Совбеза РФ также выразил уверенность, что Москва и Тегеран продолжат эффективное сотрудничество, несмотря на внешнее давление.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал недовольство в связи с избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана. Он заявил, что сомневается в способности нового иранского руководителя проводить мирную политику.