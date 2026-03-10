В Госдуме предложили изменить порядок обжалования решений призыва

Депутаты Госдумы предложили изменить порядок обжалования решений призывных комиссий через суд, следует из законопроекта в базе парламента. Инициативу подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Если гражданин обжалует решение призывной комиссии в суде, то такое решение приостанавливается до вступления в законную силу решения суда. Одновременно по Кодексу приостановление оспариваемого решения является правом суда, а не обязанностью.

Законопроект предлагает привести нормы закона о воинской обязанности в соответствие с Кодексом административного судопроизводства. Согласно инициативе, приостановление решения призывной комиссии будет возможно только по решению суда.

Таким образом, суд сможет самостоятельно определять необходимость приостановки решения призывной комиссии в каждом конкретном случае. Предполагается, что такая мера позволит устранить противоречие между действующим законом и процессуальными нормами.

