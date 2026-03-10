Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 15:05

Российская армия сможет защищать граждан за рубежом

В правительстве одобрили проект о защите россиян за границей с помощью ВС РФ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, разрешающий использовать российскую армию для защиты граждан РФ в случае их ареста или преследования судами иностранных государств, передает ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии. Законопроект вносит изменения в статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

Законопроект разработан в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, — сказано в документе.

Особое внимание уделяется ситуациям, когда иностранные суды действуют без участия российской стороны. Также под действие проекта подпадают решения международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня. Как заявил его адвокат Лукаш Нагурский, это решение будет обжаловано сразу после того, как юристы ознакомятся с ним в письменном виде. Заседание проходило в закрытом режиме.

Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
