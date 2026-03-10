Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:45

Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года

Экономист Балынин: курс рубля продолжит укрепляться весной 2026 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Курс рубля продолжит укрепляться в 2026 году, заявил «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, отечественная валюта на сегодняшний день стала самой надежной.

Рубль крепок, причем на фундаментальном уровне. Он в настоящее время является самой надежной валютой. Уверен, что в 2026 году рубль будет продолжать укрепляться и мы увидим значения менее 70 за доллар и менее 80 за евро. Причем в марте возможны уверенные движения в сторону ниже 75 за доллар и менее 88 за евро, — отметил Балынин.

По его прогнозу, рубль будет самой крепкой валютой в этом году. Этому поспособствует несколько факторов. Среди них высокий уровень доверия со стороны россиян, активное развитие внутреннего туризма, подчеркнул эксперт. В качестве других факторов он выделил улучшение экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС, а также активное использование национальных валют в расчетах с ними.

Ранее инвестор Егор Федосов заявил, что правительство рассматривает вопрос о снижении пороговой цены на нефть в рамках бюджетного правила. По его мнению, это решение может привести к ослаблению рубля до 100 рублей за доллар в ближайшее время и до 150 рублей в перспективе двух лет.

