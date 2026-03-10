Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова

Клиника пластического хирурга Тимура Хайдарова оказалась в стадии банкротства, сообщает Super.ru со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Заявление компании было подано в суд 5 марта.

Речь идет о компании ООО «Ай Кью Пластик». Совладельцем организации является супруга хирурга Светлана Сильваши, которой принадлежит половина бизнеса. Счета компании заблокированы с весны прошлого года. По итогам 2024 года организация показала убыток в размере около 67 млн рублей.

Также у Сильваши есть доли еще в двух компаниях. ООО «Ай Кволифай» принадлежит ей полностью, однако последняя бухгалтерская отчетность фирмы содержит нулевые показатели. В компании ООО «Сильваши» супруге хирурга принадлежит 50%, при этом счета организации также заблокированы, а убыток за 2024 год составил около 2 млн рублей.

Клиника IQ Plastique в последние годы не раз оказывалась в центре скандалов из-за жалоб пациентов на осложнения после операций и несколько громких историй со смертельным исходом. Вокруг медцентра также шли судебные споры и медийные конфликты с пациентами и известными людьми.

Ранее Хайдаров рассказал об экстренной операции в Таиланде. Он пояснил, что хирургическое вмешательство связано с его профессией. Однако врачи больше не рекомендуют ему играть в падел.