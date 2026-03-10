Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:06

Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова

Клиника супруги хирурга Хайдарова может стать банкротом

Тимур Хайдаров Тимур Хайдаров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Клиника пластического хирурга Тимура Хайдарова оказалась в стадии банкротства, сообщает Super.ru со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Заявление компании было подано в суд 5 марта.

Речь идет о компании ООО «Ай Кью Пластик». Совладельцем организации является супруга хирурга Светлана Сильваши, которой принадлежит половина бизнеса. Счета компании заблокированы с весны прошлого года. По итогам 2024 года организация показала убыток в размере около 67 млн рублей.

Также у Сильваши есть доли еще в двух компаниях. ООО «Ай Кволифай» принадлежит ей полностью, однако последняя бухгалтерская отчетность фирмы содержит нулевые показатели. В компании ООО «Сильваши» супруге хирурга принадлежит 50%, при этом счета организации также заблокированы, а убыток за 2024 год составил около 2 млн рублей.

Клиника IQ Plastique в последние годы не раз оказывалась в центре скандалов из-за жалоб пациентов на осложнения после операций и несколько громких историй со смертельным исходом. Вокруг медцентра также шли судебные споры и медийные конфликты с пациентами и известными людьми.

Ранее Хайдаров рассказал об экстренной операции в Таиланде. Он пояснил, что хирургическое вмешательство связано с его профессией. Однако врачи больше не рекомендуют ему играть в падел.

Тимур Хайдаров
хирурги
банкротства
клиники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Спецназовец объяснил, могут ли Усольцевых найти весной
Жена Алибасова-младшего ответила на его обвинения в наркозависимости
Названа предполагаемая кандидатура на смену Москальковой
Ревнивец забросал камнями окна отказавшей девушки
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.