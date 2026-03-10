Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 09:05

Хирург рассказала, может ли липосакция избавить от целлюлита

Хирург Балакеримова: липосакция может облегчить борьбу с целлюлитом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Липосакция способна лишь облегчить борьбу с целлюлитом, но не является окончательным решением проблемы, заявила NEWS.ru пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, для достижения максимального результата процедуру следует сочетать с мезотерапией и массажами.

Механизмы образования целлюлита и цели липосакции пересекаются лишь частично. Процедура может приводить к некоторой подтяжке кожи и улучшению текстуры, особенно при умеренном избытке жировой массы. Однако лазер не всегда воздействует на фиброзные перегородки, которые играют ключевую роль в формировании бугров и впадин при целлюлите. Надо понимать, что целлюлит — это не просто локальный жир, это комплекс изменений подкожной ткани, включая застой жидкости, нарушение микроциркуляции и фиброзные тяжи, — поделилась Балакеримова.

Она отметила, что липосакция помогает избавиться от некоторого количества подкожного жира и может способствовать выравниванию поверхности кожи. Однако, по словам хирурга, при сильном фиброзе и наличии глубоких соединительнотканных тяжей операция зачастую не устраняет сами «канаты», приводя к сохранению видимых неровностей.

Для более выраженного эффекта против целлюлита стоит комбинировать липосакцию с процедурами, направленными на фиброз и микроциркуляцию. Это могут быть ручные и аппаратные методики миостимуляции, фракционные лазеры, мезотерапия и массажи, а также введение рассасывающих препаратов в проблемные участки. Комплексный подход повышает шанс получить более гладкую поверхность кожи, чем при одной лишь операции, — заключила Балакеримова.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что маммопластика, блефаропластика и липосакция дают самый быстрый визуальный результат. По его словам, в последнем случае изменения становятся заметны сразу после операции.

советы
красота
хирурги
врачи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель шокировал полицию превышением алкоголя в организме почти в 30 раз
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.