Хирург рассказала, может ли липосакция избавить от целлюлита Хирург Балакеримова: липосакция может облегчить борьбу с целлюлитом

Липосакция способна лишь облегчить борьбу с целлюлитом, но не является окончательным решением проблемы, заявила NEWS.ru пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, для достижения максимального результата процедуру следует сочетать с мезотерапией и массажами.

Механизмы образования целлюлита и цели липосакции пересекаются лишь частично. Процедура может приводить к некоторой подтяжке кожи и улучшению текстуры, особенно при умеренном избытке жировой массы. Однако лазер не всегда воздействует на фиброзные перегородки, которые играют ключевую роль в формировании бугров и впадин при целлюлите. Надо понимать, что целлюлит — это не просто локальный жир, это комплекс изменений подкожной ткани, включая застой жидкости, нарушение микроциркуляции и фиброзные тяжи, — поделилась Балакеримова.

Она отметила, что липосакция помогает избавиться от некоторого количества подкожного жира и может способствовать выравниванию поверхности кожи. Однако, по словам хирурга, при сильном фиброзе и наличии глубоких соединительнотканных тяжей операция зачастую не устраняет сами «канаты», приводя к сохранению видимых неровностей.

Для более выраженного эффекта против целлюлита стоит комбинировать липосакцию с процедурами, направленными на фиброз и микроциркуляцию. Это могут быть ручные и аппаратные методики миостимуляции, фракционные лазеры, мезотерапия и массажи, а также введение рассасывающих препаратов в проблемные участки. Комплексный подход повышает шанс получить более гладкую поверхность кожи, чем при одной лишь операции, — заключила Балакеримова.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что маммопластика, блефаропластика и липосакция дают самый быстрый визуальный результат. По его словам, в последнем случае изменения становятся заметны сразу после операции.