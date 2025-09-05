Названы пластические операции с быстрым визуальным эффектом

Самый быстрый визуальный эффект дают маммопластика, блефаропластика и липосакция, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, в последнем случае изменения заметны сразу после операции.

Блефаропластика — это хирургическая коррекция век, направленная на удаление избытков кожи и жировых отложений, которые создают эффект усталости и тяжести взгляда. Операция подтягивает кожу век, делая взгляд более открытым и молодым. Процедура обладает мгновенным эффектом. Сразу после операции невооруженным взглядом заметно улучшение внешнего вида век, — добавил Алексанян.

Медик напомнил, что маммопластика — это операция по изменению формы и размера груди. Она включает в себя увеличение, уменьшение или подтяжку груди, решая множество эстетических проблем и корректируя пропорции фигуры, отметил Алексанян.

Изменившаяся форма и объем груди заметны с первых секунд после операции, что мгновенно способствует улучшению самооценки и уверенности в себе. Швы снимаются через несколько дней. Синяки и отеки исчезают в течение нескольких недель, а окончательная форма и объем груди формируются через несколько месяцев, — объяснил Алексанян.

Врач добавил, что липосакция — это процедура, удаляющая избыточные жировые отложения с различных участков тела. Сразу после операции контуры тела становятся более четкими и подтянутыми, хотя могут присутствовать отеки и синяки, отметил хирург. Окончательный результат липосакции проявляется через два-три месяца, когда спадает отек, и контуры тела становятся более ясными и определенными, подытожил эксперт.

