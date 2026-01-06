Российские хирурги спасли девушку с редкой патологией сосудов В Новосибирске врачи прооперировали девушку с аномалией почечной вены

В Новосибирске хирурги провели успешную операцию по устранению редкой сосудистой аномалии у 26-летней девушки, сообщили в пресс-службе национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина. У пациентки диагностировали синдром Щелкунчика — врожденную аномалию прохождения почечной вены.

Заболевание характеризуется сдавлением почечной вены между аортой и артерией, отходящей от нее. Это приводит к значительному повышению давления на вену, что и называется сосудистым конфликтом.

Это врожденная аномалия прохождения почечной вены, которая оказывается зажатой, как правило, между аортой и отходящей от нее под слишком острым углом артерией. Вена как бы «защелкнута» и испытывает сильное давление со стороны расположенных рядом структур, — поделился заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии центра Олег Крестьянинов.

Пациентке была проведена малоинвазивная процедура: в почечную вену установили стент диаметром 15 миллиметров. На данный момент состояние девушки удовлетворительное, ей прописали медикаменты для предотвращения тромбообразования.

Ранее в московской клинике врачи успешно провели операцию по удалению огромной кисты у девочки-подростка. Она занимала почти всю брюшную полость и имела объем семь литров. После хирургического вмешательства пациентка потеряла 10 килограммов. Из больницы девочку выписали абсолютно здоровой.