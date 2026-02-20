Бастрыкин взял на контроль дело об утонувших туристах на Байкале

Бастрыкин взял на контроль дело об утонувших туристах на Байкале

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о происшествии на озере Байкал. Как говорится на сайте ведомства, поручение адресовано и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Ямалиеву.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Ямалиеву Р. Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 20 февраля, группа китайских туристов направлялась на экскурсию к мысу Три брата, однако по пути следования водитель автомобиля не разглядел трещину во льду, вследствие чего машина провалилась под лед. Согласно предварительной информации, спастись удалось лишь одному человеку из группы.

По информации Ассоциации туроператоров России, группа туристов из Китая отправилась на озеро Байкал по частной договоренности с одним из местных жителей, минуя официальные туристические компании. Во время этой самодеятельной экскурсии толщина льда на водоеме не соответствовала безопасным нормам.