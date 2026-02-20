«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов

Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям объявил предостережение владельцу антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле, сообщила пресс-служба ведомства. Что стало причиной, как бизнесмен чуть не замучил поросят?

Что произошло с мини-пигами в антикафе

Проверка была организована после обращения женщины, просившей оценить законность работы антикафе.

«Установлено, что владелец предоставил ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы. Также животным провели чипирование и постановку на индивидуальный учет», — отмечается в публикации ведомства.

При этом нашлись нарушения: режим работы четырех декоративных свинок превышал допустимые нормы. Они общались с посетителями дольше трех часов в день и более четырех календарных дней подряд. Кроме того, в антикафе не было укрытий и специальной зоны отдыха для животных. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные сертификаты на каждую свинку.

«Ну просто поросята на галерах! Замучили бедных свинок»; «Эти мини-пиги такие милые, как можно издеваться над ними ради своей выгоды?» — негодуют пользователи Сети.

Мини-пиги — это селекционно выведенные карликовые домашние свиньи, значительно меньшие обычных сельхозсвиней: взрослые обычно весят от 30–40 до 80 кг, имеют компактное округлое тело, короткие ноги и разнообразные окрасы, отличаются высокой сообразительностью и социальностью, могут обучаться командам и пользоваться лотком, но требуют много внимания, пространства и правильного кормления.

Запретят ли в России антикафе с животными

В сентябре 2025 года депутат Московской городской думы и директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила запретить держать в антикафе капибар, енотов, сурикатов и лемуров.

Акулова подняла вопрос о системных нарушениях федерального закона № 498-ФЗ и санитарных норм в «псевдозаведениях, маскирующихся под антикафе». По словам депутата, владельцы таких заведений не создают должные условия для животных, что несет реальные риски как для благополучия самих животных, так и для безопасности посетителей, особенно детей.

«Действующее законодательство не выделяет антикафе с животными в отдельную категорию. Ни закон „Об ответственном обращении с животными“, ни подзаконные акты не учитывают их специфику. Проще говоря, эта деятельность существует в правовом вакууме», — отметила Акулова.

