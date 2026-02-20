Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 16:39

Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музей истории ГУЛАГа в Москве больше не откроет свои двери для посетителей, подтвердил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. Что об этом известно, каким будет новый музей, кто его возглавит?

Что откроют на месте Музея истории ГУЛАГа

На сайте Музея истории ГУЛАГа говорится о том, что на его месте откроется Музей памяти.

«Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

Источник NEWS.ru подтвердил эту информацию. По его данным, на месте Музея истории ГУЛАГа, в тех же стенах и экспозиционных модулях, появится Музей памяти жертв геноцида советского народа. Открытие запланировано на 22 июня.

В столичном департаменте культуры уточнили, что экспозиция нового музея расскажет обо всех периодах преступлений, совершенных нацистами против мирных граждан СССР в годы Великой Отечественной войны. Основой коллекции станут архивные документы проекта «Без срока давности», созданного «Поисковым движением России». Посетители увидят реконструкцию вагона, в котором людей отправляли в лагеря смерти, а также комнату жителя блокадного Ленинграда.

Кроме того, с помощью цифрового модуля «Твоя история» посетители смогут лично внести вклад в сохранение памяти — загрузить в мультимедийный архив биографии и свидетельства своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.

Новая постоянная экспозиция «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» Новая постоянная экспозиция «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщается, что директором музея станет Наталья Калашникова. По информации СМИ, Калашникова с марта 2025 года руководит «Смоленской крепостью» — государственным музеем, который создали в 2020 году в крупнейшей сохранившейся кирпичной крепости мира. До этого она возглавляла отдел науки в Мемориальном музее А. Н. Скрябина, а также работала проректором Московского государственного института культуры. У Натальи есть звание ветерана боевых действий, также она награждена медалями «Участнику специальной военной операции» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

«Музей станет центром изучения и увековечивания памяти о значимой и скорбной странице в истории нашей страны, которая объединяет судьбы миллионов соотечественников. Одна из его ключевых задач — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях. Это особенно важно сейчас, когда реальных свидетелей тех страшных событий уже почти не осталось», — рассказала Калашникова.

Почему закрыли Музей истории ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа был посвящен памяти жертв сталинских репрессий. В экспозиции были представлены архивные документы и личные дела заключенных. С 2012 года музеем руководил Роман Романов. В ноябре 2024 года Музей истории ГУЛАГа закрыли из-за нарушений пожарной безопасности.

«С 14 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа временно приостанавливает свою работу. В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», — говорилось в заявлении музея при его закрытии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

