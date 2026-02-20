Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ужас после переговоров в Женеве, пишут зарубежные СМИ. Что известно, чем объясняется реакция Зеленского, сколько еще продлится СВО?
Почему Зеленский в ужасе после Женевы
Зеленский обвинил Москву в попытках затянуть переговоры в Швейцарии, утверждает The Telegraph. Журналисты считают, что президент Украины в ужасе из-за жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского.
В статье утверждается: украинская сторона боится, что Мединский «заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции» Киева.
В интервью изданию Axios 17 февраля Зеленский заявил, что Мединский любит «философствовать об исторических корнях» конфликта, но у сторон «нет времени» на это. Комментируя встречи в Женеве, уже после их завершения 18 февраля, глава российской делегации пошутил: «Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились».
При этом журналист Axios Барак Равид заявил о тупике на женевских переговорах из-за позиции, представленной Мединским.
Очередной раунд переговоров по Украине состоялся в Женеве 17–18 февраля. Мединский рассказал, что встречи проходили в разных форматах: в двустороннем и трехстороннем, с участием представителей США. Глава российской делегации сказал, что переговоры были тяжелыми, но деловыми, а также анонсировал новый раунд в ближайшее время. Зеленский уточнил, что он также состоится в швейцарском городе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что характер переговоров не предполагает публичного обсуждения. В сентябре российский лидер Владимир Путин сказал, что доволен работой Мединского. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в свою очередь заявил о «значительном прогрессе».
Зеленский, оценивая контакты в Женеве, счел их недостаточными. Он сказал, что стороны обсудили мониторинг прекращения огня с участием США и договоренность по этому вопросу почти достигнута. В целом переговоры по военному направлению президент Украины назвал конструктивными.
Сколько еще продлится СВО
Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский утверждает, что после Женевы Зеленский поручил готовиться воевать еще три года.
«Что у меня вызывает скепсис, так это личная встреча [Зеленского] с ближайшими советниками. Там он заявил, что переговоры провалились и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шоке», — сказал Панчевский.
WSJ со ссылкой на европейских чиновников пишет, что Россия ведет переговоры «недобросовестно» и пытается использовать процесс, чтобы достигнуть успехов, которых не может добиться на фронте.
Так, утверждает один высокопоставленный украинский представитель, переговоры свелись к попыткам убедить президента США Дональда Трампа, что не Украина является проблемой для прекращения войны. Москва, в свою очередь, также пытается избежать гнева Трампа, чтобы он не усилил давление — через санкции против России, пишут журналисты.
«Переговоры, проходившие на этой неделе в Женеве при посредничестве США, завершились, как и другие переговоры в этом году: никто не смог указать на какой-либо реальный прогресс. Оптимистичные дипломатические лозунги скрывают тупик в мирном процессе, который, по мнению многих наблюдателей и даже некоторых участников, превратился в политический театр», — говорится в статье.
Продержится ли Украина еще три года
ВСУ не обладают достаточным военным потенциалом, чтобы противостоять России в конфликте на протяжении еще трех лет, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Если западные страны прекратят помогать украинской армии, Киев капитулирует в течение недели, считает он.
«Заявление Зеленского надо расценивать с точки зрения его нежелания уходить от власти. Он этого боится. <...> Во-вторых, это заявление — давление на Запад. Он говорит: „Не хотите мне помогать против РФ? Я буду воевать еще три года, а вы мне будете платить дань“», — сказал Матвийчук.
