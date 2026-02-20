«Все были в шоке»: раскрыт военный приказ Зеленского на три года

«Все были в шоке»: раскрыт военный приказ Зеленского на три года Журналист Панчевский: Зеленский поручил подготовить военный план на три года

Президент Украины Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности распорядился подготовить план ведения военных действий на ближайшие три года, сообщил в подкасте на Spotify журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский. По его словам, глава государства объяснил это тем, что больше не рассчитывает на переговоры с Россией.

Он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать военный план еще на три года. Все были в шоке, — отметил Панчевский.

Журналист отметил, что причины изменения позиции Зеленского остаются неизвестными. Однако, уточнил он, это может быть связано с предложенными президентом США Дональдом Трампом гарантиями безопасности, которые он мог счесть недостаточными.

Ранее эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что в украинской делегации, которая участвовала на переговорах в Женеве, не было единой позиции по вопросу Донбасса. Он указал, что глава офиса президента Кирилл Буданов предлагал вывести ВСУ из региона, в то время как другие переговорщики из Киева выступали против уступок.