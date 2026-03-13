Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 10:49

Один из московских аэропортов пообещали модернизировать

Глава Минтранса Никитин: аэропорт Домодедово будет модернизирован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новые собственники планируют модернизировать аэропорт Домодедово, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести». По его словам, качество обслуживания в воздушной гавани вырастет после того, как она перешла под контроль структур Шереметьево.

Безусловно, я знаю, что новые собственники планируют модернизировать аэропорт, развивать сервис. Поэтому точно, чего стоит ждать — это повышения качества обслуживания пассажиров в Домодедово, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отклонил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика и оставил в силе решение об изъятии компаний группы «Домодедово».Заседание по делу проходило в закрытом режиме.

Аукцион по продаже Домодедово состоялся 29 января. Начальная цена лота составила 132,3 млрд рублей. Цена снижалась на 10% каждые 10 минут. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 млрд рублей.

аэропорты
Домодедово
Минтранс
Москва
Андрей Никитин
