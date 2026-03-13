Почти половина россиян пожаловались на соседский мусор в подъезде KP.RU: 43% россиян пожаловались, что их соседи мусорят в подъезде

Целых 43% россиян пожаловались на соседей, оставляющих мусор в подъезде, пишет KP.RU со ссылкой на свой опрос. По словам респондентов, нарушители санитарных норм игнорируют все просьбы о соблюдении чистоты, а некоторые даже проявляют агрессию.

Как же это бесит. Заехала к нам новая соседка и за полгода перессорилась со всеми соседями. На этаже девять квартир, и только она выставляет пакеты с мусором за дверь. Причем мусор так может и сутки простоять, а попробуешь сделать замечание — орет и хамит, — рассказал участник опроса.

При этом 54% россиян признались, что у них в подъезде царят чистота и порядок. Оставшиеся 3% респондентов выбрали вариант «другое». Всего в исследовании поучаствовали 2,9 тыс. человек.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова призвала россиян внимательнее следить за чистотой в своих квартирах. Она предупредила, что за стойкий неприятный запах можно получить штраф.