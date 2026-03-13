Евросоюз не станет смягчать санкции в отношении России из-за своих негативных настроений по отношению к стране, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. При этом, по его словам, Европа сама страдает от ограничений, введенных против РФ.

Общая конструкция и линия поведения в отношении России в Евросоюзе уже сложилась. Все попытки представителей Венгрии, Словакии, Сербии, других руководителей, выступающих за нормализацию отношений с РФ, не только тонут в громких русофобских истеричных призывах, но и сами эти люди за свою позицию попадают под огонь жесткой критики на Западе. Несмотря на известные экономические издержки, которые понесли государства ЕС в результате проведения санкционной политики в отношении России, они считают, что их выбор верен, их политические задачи сформулированы правильно, а Москву нужно поставить на место, — высказался Новиков.

Он подчеркнул, что те, кто в последние годы активно продвигал русофобские взгляды в европейской политике, вряд ли быстро изменят свою позицию. Некоторые, по мнению депутата, возможно, не изменятся никогда. В таких случаях, указал Новиков, нормализация отношений с частью европейских стран возможна только через смену их политического руководства.

Кто-то, наверное, при изменении динамики общественного мнения в отношении России сможет скорректировать свою русофобскую линию, но это потребует длительного периода времени и неких постепенных шагов в этом направлении. В ближайшее время общий контекст поведения ЕС в отношении Москвы не изменится, — резюмировал депутат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС последовать примеру США и приостановить запрет на поставки российской нефти. По его словам, этому мешает шантаж со стороны Украины, на который поддаются европейские страны.