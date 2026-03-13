В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций Депутат Завальный увидел хороший сигнал в снятии США санкций с российской нефти

Решение США временно снять ограничения на продажу российской нефти — хороший сигнал, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, которые приводит Lenta.ru, это должно привести к стабилизации цен на уровне хотя бы $100 (7 907 рублей). Также такое развитие событий даст поддержку российской экономике на два или три месяца.

Это хорошее решение, так как и производители, и потребители заинтересованы в стабильных и предсказуемых ценах на энергоресурсы, обеспечивающих необходимую рентабельность разработки месторождений, — подчеркнул он.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети X созданное с помощью ИИ фото президента РФ Владимира Путина, выгуливающего Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления Минфина США об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

Также спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что все больше стран начинают закупать нефть РФ на фоне смягчения санкций США в отношении российских энергоносителей. Так он прокомментировал данные о подготовке Минэнерго Таиланда к переговорам по приобретению нефти у России.