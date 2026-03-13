Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:23

Россия поможет Ирану спасти культурные памятники

Музей Востока заявил о готовности поддержать Иран в восстановлении памятников

Государственный музей искусства народов Востока Государственный музей искусства народов Востока Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственный музей искусства народов Востока готов помочь Ирану восстановить памятники истории, сообщил ИС «Вести» гендиректор учреждения Александр Седов. По его словам, у российских реставраторов есть большой опыт реконструкции объектов с руин.

Готовы присоединиться. Насколько я знаю, готовность включиться в работу по спасению и реставрации памятников в Иране изъявили Государственный Эрмитаж, московский центр Грабаря, Институт археологии. <…> И при необходимости мы готовы включиться в эту работу, — уточнил Седов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в результате ракетных атак США и Израиля на Иран пострадали не только административные здания, но и уникальные архитектурные памятники. Она отметила, что многие из них включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также Иран потребовал от ЮНЕСКО усиленной защиты всем объектам всемирного наследия на территории страны. В обращении замминистра культуры Али Дараби гендиректору организации Халеду аль-Анани подчеркивалось, что на фоне кризиса в регионе уникальные памятники подвергаются серьезной и неминуемой угрозе.

музеи
Иран
памятники
реставрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновника задержали после «пропажи» более 1 млн рублей в спортивной школе
Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Главу подпольного онлайн-казино задержали в российском городе
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.