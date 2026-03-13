Россия поможет Ирану спасти культурные памятники

Государственный музей искусства народов Востока готов помочь Ирану восстановить памятники истории, сообщил ИС «Вести» гендиректор учреждения Александр Седов. По его словам, у российских реставраторов есть большой опыт реконструкции объектов с руин.

Готовы присоединиться. Насколько я знаю, готовность включиться в работу по спасению и реставрации памятников в Иране изъявили Государственный Эрмитаж, московский центр Грабаря, Институт археологии. <…> И при необходимости мы готовы включиться в эту работу, — уточнил Седов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в результате ракетных атак США и Израиля на Иран пострадали не только административные здания, но и уникальные архитектурные памятники. Она отметила, что многие из них включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также Иран потребовал от ЮНЕСКО усиленной защиты всем объектам всемирного наследия на территории страны. В обращении замминистра культуры Али Дараби гендиректору организации Халеду аль-Анани подчеркивалось, что на фоне кризиса в регионе уникальные памятники подвергаются серьезной и неминуемой угрозе.