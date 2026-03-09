«Спорное решение»: картины Рерихов могут отдать Музею Востока

Картины художников Николая и Святослава Рерихов, переданные в собственность России, могут остаться в Государственном музее искусств народов Востока (ГМВ), рассказал ТАСС представитель Международного центра Рерихов (МЦР) Андрей Дроздов. При этом в МЦР сомневаются в обоснованности такого решения, ссылаясь на ранее выявленные нарушения в хранении наследия художников, добавил он.

Их могут оставить в ГМВ, что, на наш взгляд, будет как минимум спорным решением с учетом выявленных Генеральной прокуратурой у Музея Востока нарушений условий хранения наследия Рерихов, — сказал Дроздов.

Представитель центра также напомнил, что в прошлом музей уже «внезапно» обнаруживал у себя предметы, принадлежность которых ранее отрицал, при этом не предоставляя фотодоказательств. Дроздов подчеркнул, что окончательное решение о передаче картин в федеральную собственность еще не вступило в силу. По закону подобные вопросы находятся в ведении Росимущества или Министерства культуры, и пока говорить о судьбе полотен преждевременно.

Ранее стало известно, что столичный суд вынес решение по иску прокуратуры о передаче в собственность государства 272 произведений Николая Рериха и его сыновей. Данные произведения ранее принадлежали Международному центру Рерихов. В состав коллекции вошли картины, рисунки, а также предметы из мемориального фонда.