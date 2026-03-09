Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 11:46

«Спорное решение»: картины Рерихов могут отдать Музею Востока

Переданные России картины Рерихов могут отдать Музею Востока

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Картины художников Николая и Святослава Рерихов, переданные в собственность России, могут остаться в Государственном музее искусств народов Востока (ГМВ), рассказал ТАСС представитель Международного центра Рерихов (МЦР) Андрей Дроздов. При этом в МЦР сомневаются в обоснованности такого решения, ссылаясь на ранее выявленные нарушения в хранении наследия художников, добавил он.

Их могут оставить в ГМВ, что, на наш взгляд, будет как минимум спорным решением с учетом выявленных Генеральной прокуратурой у Музея Востока нарушений условий хранения наследия Рерихов, — сказал Дроздов.

Представитель центра также напомнил, что в прошлом музей уже «внезапно» обнаруживал у себя предметы, принадлежность которых ранее отрицал, при этом не предоставляя фотодоказательств. Дроздов подчеркнул, что окончательное решение о передаче картин в федеральную собственность еще не вступило в силу. По закону подобные вопросы находятся в ведении Росимущества или Министерства культуры, и пока говорить о судьбе полотен преждевременно.

Ранее стало известно, что столичный суд вынес решение по иску прокуратуры о передаче в собственность государства 272 произведений Николая Рериха и его сыновей. Данные произведения ранее принадлежали Международному центру Рерихов. В состав коллекции вошли картины, рисунки, а также предметы из мемориального фонда.

художники
музеи
культура
живопись
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, может ли Запад снять санкции на российскую нефть
Страшное ДТП унесло жизни пятерых человек в Башкирии
Новый лидер Ирана получил благословение от Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 марта: где сбои в России
Ученые раскрыли, что взорвалось над Европой
Мужчина умирал в луже крови после нападения подростков с ножом
Путин поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Экс-советник Пентагона послал тревожный сигнал по ситуации в Иране
Рой дронов под Брянском, гибель мирных в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 9 марта
«Конец света»: в Британии забили тревогу после заявления Кремля
Венгрия потребовала отменить санкции против российских энергоносителей
«Времена перемен»: фон дер Ляйен захотела другой судьбы для Европы
Тегеран раскрыл, что на самом деле США нужно от Ирана
Израильские солдаты перешли границу соседней страны
На Западе предсказали нефть «за двести»
«Ужасающий антисемитский акт»: в Бельгии ответили на взрыв у синагоги
Американский блогер высмеял заявления властей США о победе над Ираном
ВС России превратили в руины объекты энергетики ВСУ
Более 700 дронов атаковали Россию за одни сутки
Компания AZAL возобновила прямые авиарейсы из Баку в Нахичевань с 9 марта
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.