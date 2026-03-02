Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 09:30

Отец Александра Гордона ушел из жизни в 84 года

Гарри Гордон Гарри Гордон Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Писатель, художник и сценарист Гарри Гордон скончался на 85-м году жизни, сообщила его внучка Тася Тихонова в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отец известного телеведущего Александра Гордона запомнился современникам как автор поэтических и прозаических произведений, в том числе «Темная комната», «Птичьи права» и «Поздно. Темно. Далеко».

Сегодня из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель, — написала Тихонова.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о смерти драматурга и основателя Коляда-Театра Николая Коляды. Глава региона адресовал слова соболезнования родственникам покойного, подчеркнув, что известность созданных им проектов шагнула далеко за границы Среднего Урала. По словам Паслера, покойный умел сплачивать вокруг себя как молодых начинающих литераторов, так и прославленных деятелей искусств и простых зрителей.

Кроме того, в Национальной филармонии Украины сообщили о кончине дирижера и народного артиста Романа Кофмана на 90-м году жизни. Коллектив учреждения выразил соболезнования, назвав покойного не просто талантливым музыкантом, но выдающимся гуманистом, наставником и литератором.

Александр Гордон
смерти
писатели
художники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа
Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста
В Кузбассе предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек
В США раскрыли, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном
«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана
Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту
Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме
«Ставят ребром»: Медведчук объяснил, почему переговоры с Западом невозможны
Медведчук указал на промах Зеленского
Раскрыто, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном
В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него
«Короля губ» нашли мертвым в отеле
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя
«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов
Россиянка пришла в магазин с ведрами и обчистила витрины с сыром
Певица Слава остановила концерт и разругалась с поклонниками
Дым заметили над зданием дипмиссии США в Кувейте
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.