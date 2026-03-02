Отец Александра Гордона ушел из жизни в 84 года

Писатель, художник и сценарист Гарри Гордон скончался на 85-м году жизни, сообщила его внучка Тася Тихонова в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отец известного телеведущего Александра Гордона запомнился современникам как автор поэтических и прозаических произведений, в том числе «Темная комната», «Птичьи права» и «Поздно. Темно. Далеко».

Сегодня из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель, — написала Тихонова.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о смерти драматурга и основателя Коляда-Театра Николая Коляды. Глава региона адресовал слова соболезнования родственникам покойного, подчеркнув, что известность созданных им проектов шагнула далеко за границы Среднего Урала. По словам Паслера, покойный умел сплачивать вокруг себя как молодых начинающих литераторов, так и прославленных деятелей искусств и простых зрителей.

Кроме того, в Национальной филармонии Украины сообщили о кончине дирижера и народного артиста Романа Кофмана на 90-м году жизни. Коллектив учреждения выразил соболезнования, назвав покойного не просто талантливым музыкантом, но выдающимся гуманистом, наставником и литератором.