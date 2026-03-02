Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:11

Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме

Администратора SIM-бокса приговорили к пожизненному за теракт на Крымском мосту

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Администратор SIM-бокса, через который был зарегистрирован аккаунт в WhatsApp организатора теракта на Крымский мост, получил пожизненный срок, сообщила пресс-служба ФСБ России. Приговор вынес Южный окружной военный суд, пишет РИА Новости.

Южным военным судом осужден к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в WhatsApp организатора теракта на Крымском мосту, — говорится в сообщении.

Отдельно суд признал виновными еще восемь фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им вменили совершение теракта и перевозку взрывчатки. Суд назначил всем пожизненное заключение.

По версии следствия, взрывное устройство изготовили на Украине и замаскировали под груз строительной пленки. Его доставили на мост на фуре 8 октября 2022 года. Взрыв унес жизни пятерых человек.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара Вооруженных сил Украины по промышленному объекту в Смоленской области. Число жертв удара украинских войск по заводу минеральных удобрений «Дорогобуж» составило семь человек.

теракты
Крымский мост
сим-карты
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержанный спецслужбами Афганистана россиянин вышел на свободу
Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий
Россиян предупредили о подорожании цветов в преддверии 8 Марта
Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа
Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста
В Кузбассе предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек
В США раскрыли, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном
«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана
Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту
Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме
«Ставят ребром»: Медведчук объяснил, почему переговоры с Западом невозможны
Медведчук указал на промах Зеленского
Раскрыто, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном
В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него
«Короля губ» нашли мертвым в отеле
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя
«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.