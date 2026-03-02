Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме

Администратор SIM-бокса, через который был зарегистрирован аккаунт в WhatsApp организатора теракта на Крымский мост, получил пожизненный срок, сообщила пресс-служба ФСБ России. Приговор вынес Южный окружной военный суд, пишет РИА Новости.

Южным военным судом осужден к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в WhatsApp организатора теракта на Крымском мосту, — говорится в сообщении.

Отдельно суд признал виновными еще восемь фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им вменили совершение теракта и перевозку взрывчатки. Суд назначил всем пожизненное заключение.

По версии следствия, взрывное устройство изготовили на Украине и замаскировали под груз строительной пленки. Его доставили на мост на фуре 8 октября 2022 года. Взрыв унес жизни пятерых человек.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара Вооруженных сил Украины по промышленному объекту в Смоленской области. Число жертв удара украинских войск по заводу минеральных удобрений «Дорогобуж» составило семь человек.