В России могут начать следить за детскими сим-картами Шейкин: мониторинг активности детских сим-карт могут прописать в законе

Операторов связи и госорганы могут обязать отслеживать подозрительную активность по сим-картам, которыми пользуются дети, и информировать об этом родителей, заявил сенатор Артем Шейкин в интервью ТАСС. Такая логика уже заложена в разрабатываемом законопроекте и в перспективе может быть усилена детальными механизмами мониторинга, отметил он.

Сейчас в законопроекте прямо не прописаны детальные механизмы мониторинга именно детских номеров, но такая логика в целом заложена и может быть развита дальше. Речь идет о том, что на операторов связи и уполномоченные госорганы в перспективе могут быть возложены повышенные обязанности по отслеживанию подозрительной активности по номерам, которыми пользуются дети, — объяснил он.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий порядок оформления сим-карт для детей. Документ обязывает родителей уведомлять оператора о передаче своей сим-карты ребенку. Также операторам предстоит вносить сведения о несовершеннолетних абонентах и используемых ими номерах в специальную информационную систему.

Кроме того, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в Совете Федерации, что телефонные мошенники научились обходить законодательные ограничения на количество сим-карт, оформляя их на умерших граждан. По его словам, объем серых и нелегальных сим-карт на рынке практически не сократился.