В Сбербанке заявили о массовой регистрации сим-карт на умерших россиян Сбербанк: мошенники начали оформлять сим-карты на умерших людей

Телефонные мошенники массово обходят законодательные ограничения на количество сим-карт, оформляя их по паспортным данным умерших граждан, заявил в Совете Федерации зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, объем серых и нелегальных сим-карт на рынке фактически не снизился.

Мы у себя увидели целую индустрию паспортов умерших. Нет единой базы данных, приносишь фотографию в телефоне какого-то паспорта — получаешь свои 10 или 20 сим-карт, — сказал Кузнецов.

Ранее глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский сообщил, что злоумышленники создают сим-боксы с большим количеством сим-карт, оформляя их на «мертвые души». Отмечается, что с ноября 2025 года на гражданина РФ можно зарегистрировать не более 20 сим-карт, а на иностранца — не более 10.

До этого стало известно, что злоумышленники активно выкупают старые телефонные номера и получают доступ к персональным данным прошлых владельцев. Координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила, что мошенники получают доступ к банковским приложениям с маркетплейсами и оформляют кредиты.